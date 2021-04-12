60 лет назад, 12 апреля 1961 года, в космос полетел первый человек – Юрий Алексеевич Гагарин. С тех пор покорять просторы Вселенной отправилось не одно поколение исследователей. Мечта стала ближе, и сейчас попасть на борт космического корабля проще – периодически проводятся открытые наборы. Какие требования предъявляют к кандидатам и какой путь нужно пройти для попадания в отряд, расскажет инфографика РИАМО.

А подробнее о роли Подмосковья в покорении космоса можно узнать в спецпроекте портала mosreg.ru.