РИАМО - 9 апр. Многоуровневая перехватывающая парковка появится в составе ТПУ «Ховрино» в первой половине следующего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, проектирование объекта завершено. Сейчас рабочие занимаются подготовкой стройплощадки и выносом инженерных коммуникаций.
Парковка на 200 машино-мест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, ее общая площадь составит более 10 тыс. кв. метров.
Водители смогут с комфортом пересаживаться с автомобиля на общественный транспорт и экономить время в пути, избегая возможных пробок.
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