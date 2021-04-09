РИАМО - 9 апр. Многоуровневая перехватывающая парковка появится в составе ТПУ «Ховрино» в первой половине следующего года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, проектирование объекта завершено. Сейчас рабочие занимаются подготовкой стройплощадки и выносом инженерных коммуникаций.

«На севере столицы продолжает формироваться крупный транспортно-пересадочный узел «Ховрино», который уже объединил одноименную станцию Замоскворецкой линии метро, перспективный маршрут МЦД-3 и международный автовокзал «Северные ворота». В следующем году пользоваться ТПУ станет удобнее автомобилистам – здесь появится многоуровневая перехватывающая парковка. Ввод объекта запланирован в первой половине 2022 года», - отметил Бочкарев.

Парковка на 200 машино-мест расположится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда, ее общая площадь составит более 10 тыс. кв. метров.

Водители смогут с комфортом пересаживаться с автомобиля на общественный транспорт и экономить время в пути, избегая возможных пробок.

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