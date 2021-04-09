РИАМО - 9 апр. Стартовал отбор проектов всероссийского конкурса уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка «Вектор детства», по итогам которого будет определен лучший проект-победитель 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Цель конкурса — поддержка инновационных социальных государственных и общественных проектов в сфере защиты семьи и детства. Конкурс приурочен к объявленному в России Десятилетию детства.

Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется с 5 по 30 апреля 2021 года. Отбор заявок для участия в конкурсе проводит экспертная группа проект-центра уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес оргкомитета пакет документов посредством заполнения соответствующей электронной формы, размещенной на официальном сайте.

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