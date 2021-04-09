РИАМО - 9 апр. Прием заявок на XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» продлится по 12 мая включительно. Об этом сообщил оргкомитет конкурса.

Конкурс проводится в рамках реализации указа президента РФ от 25 декабря 2020 года №812 «О проведении в Российской Федерации Года науки технологий» и приурочен к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос.

С 2019 года проект «Моя страна – моя Россия» входит в платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс сформировал вокруг себя сообщество неравнодушных экспертов, организаторов, целеустремленных молодых людей, которые мотивированы к ответственному участию в развитии России и ее территорий.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предложив свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий.

Перечень номинаций охватывает весь спектр вопросов социально-экономического развития территорий, включая образование, социальную сферу, инновации, ЖКХ, малый бизнес, сельское хозяйство.

В этом году представлено 17 номинаций, четыре из которых учреждены партнером конкурса - госкорпорацией «Роскосмос» - и посвящены 60-летию первого полета человека в космос. Более подробно с номинациями можно познакомиться на сайте.

Награждение запланировано на декабрь 2021 года. Подробная информация о конкурсе, регистрация участников и экспертов доступны на сайте проекта.

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