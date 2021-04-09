РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В подмосковном Подольске полицейские задержали продавщицу, которая не внесла в кассу торговой точки свыше 700 тыс. рублей и потратила их на себя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску с заявлением обратилась индивидуальная предпринимательница. Она сообщила, что сотрудница принадлежащей ей торговой точки реализовывала продукцию, не проводя покупки через кассовый аппарат.

«Полученные за товар денежные средства злоумышленница присваивала себе, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению. Общая сумма материального ущерба составила более 700 тыс. рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 38-летнюю женщину.

Уголовное дело возбудили по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщину заключили под стражу.