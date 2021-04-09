РИАМО - 9 апр. Врач-психотерапевт Михаил Кумов рассказал, что у большинства работников в России мысль о прежнем графике работы из офиса вызывает страхи, стресс и депрессию, но вернуться к прежней занятости помогут адаптивные программы. Об этом сообщает Nation News.

«Для некоторых людей гибридный формат офиса станет постоянным, а кому-то из сотрудников и вовсе понадобится гибкий или «плавающий» график работы. Люди будут периодически встречаться для обсуждения общих целей и общения, однако основная их работа останется дистанционной», - отметил Кумов.

Он подчеркнул, что сейчас работодателям необходимо вводить адаптивные программы, позволяющие оценить эффективность каждого сотрудника, чтобы предоставить ему выбор для комфортной работы и легкого возвращения в офис.

Психотерапевт уверен, что привычная работа в офисе позволит человеку обрести новые силы, увидеть новые перспективы для себя, а поддержка коллег и здоровая конкуренция внутри коллектива будут способствовать прогрессу и развитию, помогут избежать личного и корпоративного локдауна.

Как вернуться в офис после удаленки без стресса>>