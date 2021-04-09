РИАМО - 9 апр. Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метро снова осуществляется в соответствии с графиком после остановки движения на участке ветки, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее на «синей» линии прервали движение поездов от «Киевской» до «Молодежной». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Причиной инцидента стал человек на путях.

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