РИАМО - 9 апр. Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метро снова осуществляется в соответствии с графиком после остановки движения на участке ветки, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее на «синей» линии прервали движение поездов от «Киевской» до «Молодежной». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Причиной инцидента стал человек на путях.
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