РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 апр. Почетную грамоту министерства инвестиций вручили руководителю предприятия с 30-летней историей в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Предприятия Котельников, работающие в строительной отрасли, знамениты в регионе благодаря многолетнему труду и желанию постоянно развиваться.

Заместитель главы Мария Галузо вручила исполнительному директору фирмы «Ваш Дом» Павлу Мухину почетную грамоту министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области за большой личный вклад в реализацию инвестиционной и промышленной политики на территории Московской области.

Под руководством Мухина было построено несколько дополнительных цехов для того, чтобы выполнять заказы крупных строительных компаний, количество которых ежегодно увеличивается. Предприятие «Ваш Дом» начало свою деятельность в Котельниках в 1992 году, и сегодня это крупный завод железобетонных изделий, на котором плодотворно трудятся более 100 человек. Мухина поздравили с с заслуженной наградой.