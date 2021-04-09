РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. Работники 202-й пожарной и 201-й пожарно-спасательной частей ГКУ МО «Мособлпожспас» реанимировали кота, обнаруженного при тушении возгорания в многоквартирном доме в Балашихе, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
Пожар произошел 8 апреля на балконе 4-го этажа 18-этажного жилого дома в Балашихе.
Он добавил, что в ходе разведки огнеборцы обнаружили в горящей квартире кота, который надышался дымом и находился без сознания.
«Спасатели прочистили дыхательные пути животного от продуктов горения и провели коту вентиляцию легких при помощи легочного автомата дыхательного аппарата. Спустя пару минут реанимационных мероприятий бедняга пришел в себя, поднял голову и замяукал», – заключил Ратанов.
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