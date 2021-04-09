РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. Работники 202-й пожарной и 201-й пожарно-спасательной частей ГКУ МО «Мособлпожспас» реанимировали кота, обнаруженного при тушении возгорания в многоквартирном доме в Балашихе, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожар произошел 8 апреля на балконе 4-го этажа 18-этажного жилого дома в Балашихе.

«Прибыв к месту вызова совместно с сотрудниками Федеральной противопожарной службы, огнеборцы сформировали два звена газодымозащитной службы, провели разведку и эвакуировали из дома 100 жильцов, 15 из которых – дети. Осуществив боевое развертывание, пожарные в течение 20 минут ликвидировали открытое горение», – сказал начальник караула 201-й ПСЧ Михаил Ратанов.

Он добавил, что в ходе разведки огнеборцы обнаружили в горящей квартире кота, который надышался дымом и находился без сознания.

«Спасатели прочистили дыхательные пути животного от продуктов горения и провели коту вентиляцию легких при помощи легочного автомата дыхательного аппарата. Спустя пару минут реанимационных мероприятий бедняга пришел в себя, поднял голову и замяукал», – заключил Ратанов.