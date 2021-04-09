РИАМО - 9 апр. В честь первого полета человека в космос посетителей ВДНХ 12 апреля ждут бесплатные экскурсии, спектакль «Космолет №1», концерт инди-группы и многое другое, сообщает пресс-служба выставки.

Для гостей выставки организуют бесплатные экскурсии как по всей ее территории, так и в центре «Космонавтика и авиация», презентуют два новых космических экспоната.

Еще каждый сможет поучаствовать во Всероссийском космическом диктанте. Он пройдет в центре «Космонавтика и авиация».

В этот же день в «Москвариуме» в лектории расскажут лекцию «Океан в космосе». Начало в 12:00. Слушатели узнают о существовании океанов на других планетах и водных обитателях, побывавших в космосе: меченосцах, данио, гуппи, золотых рыбках и многих других.

В 13:00 посетителей экспозиции океанариума ждет подводное поздравление от водолазов, которые развернут в главном морском аквариуме с акулами двухметровую открытку в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

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