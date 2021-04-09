РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. Сотрудники ГИБДД напомнили посетителям автозаправочных станций в подмосковной Балашихе о соблюдении правил перевозки детей в салоне автомобиля и мерах ответственности за нарушение ПДД, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В рамках реализации социального раунда «Маленький пассажир – большая ответственность!» сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с посетителями АЗС Балашихи в целях повышения уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров автотранспорта.

Участникам акции рассказали о существующих видах детских удерживающих устройств, уделив особое внимание правильному выбору и установке средств детской пассивной безопасности, напомнили правила перевозки детей в салоне автомобиля и меры ответственности за их нарушение.

Каждому участнику акции вручили памятки с рекомендациями по обеспечению безопасности маленьких пассажиров в момент поездки и тематические наклейки на автомобиль.