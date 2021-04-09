РИАМО - 9 апр. На центральном участке Арбатско-Покровской линии нет движения поездов из-за человека на путях, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от «Киевской» до «Молодежной» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства инцидента в настоящий момент выясняются.

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