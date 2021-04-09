РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. Парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», начался открытый конкурс на выполнение работ, сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Концепцию благоустройства парка разработали в 2018 году по поручению главы округа. Архитектурно-планировочное решение предполагает создание зоны отдыха, спортивных и развлекательных зон, а также прогулочные маршруты по лесопарковой части. Благоустройство пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству территории парка культуры и отдыха имени Талалихина», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Завершить благоустройство планируют в 2021 году. Объект включили в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируют за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Парк основан в середине XIX века, однако свое название получил в 1959 году после установки памятника Герою Советского Союза Талалихину. Площадь парка составляет 28 гектаров. Одна из его границ проходит вдоль набережной реки Пахра.