РИАМО - 9 апр. В Перми в рамках пилотного проекта появилась столичная транспортная карта «Тройка», она действует на двух межмуниципальных маршрутах, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы объединяем регионы, и Пермь стала частью единой билетной системы», – подчеркнул заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что в местах, где работает «Тройка», уже видны положительные эффекты.

Ликсутов отметил, что для пассажиров это выражается в удобном и выгодном способе оплаты проезда, а для региона — в развитии безналичной оплаты в транспорте, повышении прозрачности системы и росте учета доходов.

Карта станет работать по всему Пермскому краю после успешно проведенных испытаний.

«Тройкой» можно оплачивать проезд не только в московском транспорте, но и в Подмосковье, а также в Тульской области.

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