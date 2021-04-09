РИАМО - 9 апр. Сезон проката электросамакатов начнется в шести округах Подмосковья 10 апреля, будут работать порядка 700 специализированных парковок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 10 апреля прокат будет доступен в Красногорске, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе и Реутове, а с 25 апреля и в Люберцах. В округах расположены порядка 700 спецпарковок, где жители и гости региона смогут взять в аренду электросамокаты», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Сервис проката самокатов заработал в Подмосковье в 2020 году. Прошлым летом жители трех округов совершили более 175 тыс. поездок, проехав 600 тыс. км.

Самокат можно уставить не только на парковке, но и в любой разрешенной зоне. Нужно всего лишь пристегнуть транспортное средство. Для того, чтобы совершить поездку на электросамокате, нужно скачать на свой смартфон приложение Urent в App Store и Google Play.

Цена аренды в будни – 4-6 рублей за минуту, в выходные – 5-7 рублей за минуту. Активация самоката стоит от 0 до 30 рублей в зависимости от спроса. За первые полторы минуты платить не нужно.

Нужны ли права для электросамокатов: что ждет «транспорт будущего»>>