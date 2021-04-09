РИАМО - 9 апр. Сотрудники прокуратуры начали проверку после избиения 15-летней девочки своей матерью, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Известно, что подросток поступил в больницу в пятницу. У девочки зафиксировали множественные резаные ранения головы, шеи и предплечья. Ребенок рассказал, что ранения ей нанесла ее мать.

«Семья состоит на соответствующем профилактическом учете», - говорится в сообщении.

Люблинской межрайонной прокуратуре предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

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