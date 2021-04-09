РИАМО - 9 апр. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров, сумма ущерба составляет около 700 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился 83-летний пенсионер из Москвы. Он рассказал, что около полуночи ему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился внуком и сообщил, что попал в неприятную ситуацию и ему срочно нужны 60 тыс. рублей.

Пожилой мужчина разволновался и попытался узнать о произошедшем. Но родственник сказал, что деньги нужно передать через водителя, который сейчас подъедет.

Пенсионер вышел на улицу, передал деньги прибывшему водителю. Затем понял, что его обманули и обратился в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемых в Калужской области. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 36 и 42 лет. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, полицейские установили причастность задержанных еще к 13 аналогичным противоправным деяниям, общая сумма дохода от которых составила около 700 тыс. рублей.