РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 апр. Полицейские Щелкова задержали местного жителя по подозрению в квартирной краже, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

В полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный, повредив замок входной двери, проник в ее в квартиру на улице Институтской и похитил ювелирное украшение. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель 41 года. В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».