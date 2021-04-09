РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. Специалисты российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова проведут для хирургов Люберец обучающий курс по лапароскопической пластике, сообщили в Люберецкой областной больнице.

На базе хирургического отделения стационарного отделения №1 Люберецкой областной больницы совместно с кафедрой экспериментальной и клинической хирургии РНИМУ им. Пирогова при поддержке компании Medtronic начался обучающий курс для хирургов «Все о лапароскопической пластике при вентральной грыже».

В первый день обучения операцию выполняли профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии МБФ Николай Матвеев, а также заведующий хирургическим отделением стационарного отделения №1 Владимир Тимоховский.

Подобные операции являются малоинвазивными и малотравматичными, хороши тем, что у пациента происходит быстрая реабилитация и, как следствие, получается хороший косметический эффект.