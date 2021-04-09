РИАМО - 9 апр. Прививки от коронавирусной инфекции уже сделали более 600 тыс. жителей Подмосковья, вакцинация проходит в городских поликлиниках и мобильных пунктах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Вакцинация позволяет защититься от Covid-19 и его тяжелых последствий. На данный момент прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 600 тыс. человек. Вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом «Спутник V», – сказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Для того, чтобы сделать прививку от инфекции нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Вакцинируют желающих старше 18 лет. Все проводится бесплатно и добровольно.

Записаться на прививку можно на портале «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

Для вакцинации в мобильных комплексах и торговых центрах предварительная запись не нужна.

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