РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. В Балашихе толщина льда на реке Пехорке в пятницу варьируется от 0 до 25-30 см, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями Противопожарно-спасательной службы Московской области. В пятницу дежурные смены спасателей ПСЧ №201 Балашихи напомнили жителям об опасностях весеннего льда и провели замеры его толщины.

Она составила от 0 до 25-30 см, и выходить на лед небезопасно. Всегда необходимо учитывать, что структура ледяного покрова на реке очень рыхлая и водянистая, в связи с чем риск оказаться в холодной воде чрезвычайно велик.

Спасатели советуют жителям Балашихи не рисковать жизнью, ни под каким предлогом не выходить на лед, а рыбакам - завершать сезон подледного лова.