РИАМО - 9 апр. Московские дороги промоют с шампунем после зимы 10 апреля, в апреле запланировано четыре таких мероприятия, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Промывают все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. Затем эти поверхности промывают обычной водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную. Моющее средство совершенно безопасно. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Первая промывка городских дорог, дворов и парковок прошла неделей ранее - 3 апреля.