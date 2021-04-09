РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 апр. На базе поликлинических отделений Красногорской городской больницы №2 работает кабинет «Справка в один шаг», сообщается на странице лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Родители ребенка могут в короткие сроки получить справку для детского сада, школы, бассейна, а также справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с заболевшими Covid-19.

Для получения справки об отсутствии контактов с инфекционными больными требуется наличие паспорта законного представителя и свидетельство рождения ребенка. Для получения справки о состоянии здоровья ребенка требуется наличие паспорта законного представителя, свидетельство о рождении ребенка и присутствие ребенка.

Кабинеты «Справка в один шаг» работают в поликлиниках на улице Ленина, 15А (кабинет 13), Павшинский бульвар, 9 (кабинет 107), Нахабино, Институтская, 9А (кабинет 113).

Кабинеты работают в будни с 8:00 до 20:00 и по субботам с 8:00 до 15:00.