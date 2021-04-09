С наступлением теплого времени года у многих появляется желание гулять и путешествовать. Поехать за границу пока еще достаточно проблематично, поэтому часто россияне отправляются исследовать ближайшие регионы. Подмосковье может удивить даже бывалых туристов. Вдохновить яркими кадрами и подсказать интересные маршруты могут travel-блогеры. Самые интересные аккаунты – в подборке РИАМО.

Елена Лисейкина @liseykina

Фотограф Елена Лисейкина – призер фотоконкурсов «МедиаТур», «Самая красивая страна» и Russian Photo Awards в категории «Пейзаж». Елена ради запоминающихся кадров готова не спать несколько суток подряд, проехать несколько сотен километров, утопить свою машину в болоте и проваливаться по пояс в снег. Девиз этого блогера: «Не считаю страны – запоминаю эмоции!».

В своем блоге девушка рассказывает, где можно снять северное сияние и самое красивое звездное небо, где увидеть впечатляющие усадьбы в Подмосковье, о которых никто знает, и многое другое. Также Елена делится своим опытом и полезными лайфхаками – в блоге есть информация о том, как сделать те самые кадры, которые мы часто видим в туристических журналах и в рекламе путешествий.

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Алина Романова @milefiorre

Алина Романова – блогер, который любит заброшенные места, далекие от туристических маршрутов. «Раскрываю тайны царской России и СССР», – написано в шапке ее аккаунта. Главные герои блога Алины – старые здания, древние храмы и достопримечательности, в которых роскошная царская лепнина соседствует с советской плиткой. В таких местах нет толп туристов, зато есть тишина, которая так нравится блогеру. Девушка признается, что в этой тишине и таится настоящая история, которой она делится со своими подписчиками, пытаясь передать атмосферу удивительных мест через фотографии.

Локации, которые находит Алина, часто не нанесены на карты, а дороги к ним и вовсе заброшены, но трудности не пугают блогера. В Instagram-аккаунте Алины можно увидеть маленькие храмы Московской области, умиротворяющий Сергиев Посад, маяк в Дубне, старый военный городок близ Одинцова и парк скульптур в одном из многочисленных поселков Подмосковья.

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Светлана @svetosh_13

«От заката до рассвета – ваш путеводитель Света!», – пишет блогер в своем аккаунте. Фотографии ярких городских панорам, горных и зимних пейзажей, знаковых достопримечательностей Подмосковья Светлана делает с помощью дрона. Знакомые места с высоты птичьего полета на ее снимках смотрятся невероятно красиво.

Любимые города Светланы – Коломна, Истра и Серпухов. Девушка верна своему слогану – она готова быть путеводителем для своих подписчиков в любое время дня и ночи. Так, для съемки главной достопримечательности Истры блогер приехала к Ново-Иерусалимскому монастырю ночью в минус 28 градусов. На месте не было других фотографов, и ей удалось сделать удивительные морозные кадры обители в марте – на них можно посмотреть в блоге Светланы.

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Юлия @orange_reality

Блог фотографа Юлии – «гид по самым интересным местам России», который знакомит с монастырями, храмами, парками, усадьбами и достопримечательностями Московской области. Блогер рассказывает о своих путешествиях и предлагает готовые маршруты – их можно найти в закрепленных сторис. Также Юлия в своем блоге делится с читателями полезной информацией о разных вариантах проведения досуга в выходные – в зависимости от компании и степени активности.

Фотографии в блоге Юлии сопровождаются краткой исторической справкой и интересными фактами. Из постов девушки можно узнать, где лучше переночевать и перекусить в маленьком городе Рыбинске, историю Пожарских котлет, где в Московской области найти настоящий замок в стиле английской викторианской готики и дом с «распростертыми крыльями».

Юрий @centaurcastle

Юрий называет себя творцом, философом, эскапистом (человек, который избегает всего скучного и неприятного. – Прим. ред.) и совладельцем всего сущего. Изначально цели вести блог у Юрия не было, но было желание делиться интересными местами, которые он находил, в том числе в родном Подмосковье.

В блоге Юрия можно увидеть заснеженные панорамы Жуковского, церкви и городские здания. По признанию блогера, недалеко от Жуковского ему удалось найти заброшенный пионерский лагерь, который показался интересным его подписчикам. Блогер особое внимание уделяет усадьбам Московского региона. Среди них: Воронцова-Дашкова, Кусково, Царицыно, Николо-Прозорово.

В ленте у Юрия есть фотографии, сделанные в разных регионах России, в том числе на Северном Кавказе, который блогер советует посетить каждому. Блогер считает, что Россия с ее монументальными горами, исполинскими ущельями и живописными озерами смело может соперничать с Норвегией и Швейцарией.

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Анна Юхова @anyayukhova

В своем аккаунте Анна рассказывает о «нетрудовых небуднях офисного работника». Здесь читатели могут вдохновиться подмосковными (и не только) пейзажами и понять, что у природы нет плохой погоды. Тихие морозные рассветы, золотые краски поздней осени, утренняя августовская дымка, яркая майская зелень в закатном солнце – здесь прекрасны фотографии, сделанные во все времена года.

В блоге есть множество фотографий церковной архитектуры Московского региона – главного храма Вооруженных сил РФ, деревянных церквей в селах Московской области, знаменитого собора Василия Блаженного.