РИАМО - 9 апр. В Подмосковье 13 колледжей входят в сотню лучших учебных заведений России, сообщила заместитель министра образования Московской области Любовь Сторчак.

«У нас 13 колледжей из 40 вошли в топ-100 по РФ. Это очень высокий уровень», – сказала Сторчак в ходе заседания Общественного совета при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с комиссией по науке и образованию, промышленности, развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты Подмосковья.

Она отметила, что регион ставит своей задачей вовлечение в работу колледжей всех отраслевых предприятий, а также создание учебно-производственных участков в колледжах и техникумах.

«С 2015 года мы держимся в тройке лидеров по молодым профессионалам», – заключила Сторчак.

Наиболее популярными среди абитуриентов колледжей являются направления ветеринарии, безопасности, транспорта, информатика.

«Есть востребованные направления подготовки. Не всегда они совпадают у абитуриентов и работодателей. Ветеринарами столько желающих стать, что конкурс очень большой. Только вот будет ли такой спрос», – сказала Сторчак.

Она отметила, что похожая ситуация по направлению «Безопасность». Совпадает высокий запрос абитуриентов и работодателей по таким направлениям, как транспорт, информатика и вычислительная техника, электроника, сервис и туризм, сельское хозяйство, энергетика, строительство.

Особая потребность у работодателей есть на направления «Оборонка», «Приборостроение», «Пищевая промышленность», однако абитуриенты туда идут неохотно, уточняется в презентации.