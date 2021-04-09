РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В подмосковном Подольске в Воскресной школе Троицкого собора стартовал творческий конкурс рисунков, фотографии и литературного творчества, посвященный 240-летию образования города Подольска и Подольского уезда, работы принимают до 24 апреля, сообщается на сайте администрации округа.

В Воскресной школе Троицкого собора 7 апреля стартовал творческий конкурс «Живи, Подольск! Дерзай, Подольск! Храни свои святыни!», посвященный 240-летию образования города Подольска и Подольского уезда.

В конкурсе три номинации: «Изобразительное искусство», «Литературное творчество» и «Фототворчество». Жюри будет оценивать лучшие рисунки и фотографии с жителями и достопримечательностями округа, а также сочинения о родном крае, выдающихся подольчанах и памятных местах.

Завершится конкурс 24 апреля, на следующий день определят победителей и призеров. Желающим поучаствовать необходимо обратиться в Воскресную школу Троицкого собора.