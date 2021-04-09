РИАМО - 9 апр. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения от ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» РАН в отношении ООО «Смарт Хоум», компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства по региону.

Учреждение заключило с фирмой контракт на поставку оборудования для конференц-зала и поставку электронных весов для взвешивания птицы. Но компания нарушила условия исполнения контракта.

ФНЦ расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России организация не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.