РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 апр. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу утром посетил центр онкопомощи, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Центр онкопомощи находится по адресу: улица Назаровская, дом 3.

«То, что создано отделение онкологической помощи на базе Люберецкой областной больницы - это правильно. Потому что болеющие есть, их направляют порой в Балашиху, кто-то едет в Москву, тратит время, но каждая минута имеет значение. Необходимо, чтобы максимум лечения человек получал по месту жительства», - сказал глава.

Он отметил, что самое главное собрать персонал.

«Хорошо, что рядом Москва и по совместительству целый ряд специалистов будут вести прием. А жители будут получать своевременную помощь», - сказал глава.