РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. В подмосковной Балашихе разыскивают 34-летнего мужчину, о местонахождении которого ничего не известно около 10 дней, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 34-летний Ахрор Турсунов, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 1 апреля его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины 167 сантиметров, он нормального телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза зеленые. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные джинсы, ярко-желтые кроссовки, темно-синюю кепку. С собой был черный рюкзак. Возможна потеря памяти.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.