РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 апр. Более 160 жителей городского округа Мытищи получили экстренную социальную помощь с начала года, сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной защиты населения муниципалитета.

​Жители округа могут обратиться за оказанием экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, безнадзорность, малообеспеченность, безработица.

«С начала 2021 года 161 житель городского округа Мытищи получил экстренную социальную помощь. Общая сумма выплат составила более 1,2 млн рублей», - сказала начальник управления социальной защиты населения горокруга Ирина Скворцова.

Жители также могут обратиться за помощью в случае наступления кризисной ситуации, а именно: повреждение жилого помещения, имущества в результате воздействия стихийных бедствий, пожаров, техногенных аварий, взрывов бытового газа. Помощь можно получить раз в год. Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах.

«В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения (утраты) жилого помещения, имущества в результате пожара размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину», - добавила Скворцова.