РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. В микрорайоне Кучино Балашихи вручили удостоверения 83 депутатам Молодежного парламента городского округа шестого созыва, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Церемония вручения удостоверений прошла в школе №8. Ефимов вместе с председателем совета депутатов Балашихи Геннадием Поповым вручил удостоверения новому составу молодежного объединения. В шестой созыв Молодежного парламента образовательных организаций вошли 83 учащихся от 39 школ городского округа.

«Молодежный парламент – это уникальный образовательный проект, который зародился 13 лет назад в Железнодорожном, а после объединения с Балашихой распространился на все городские школы. Ребята получают дополнительное образование, посещают заседания муниципального совета депутатов, активно взаимодействуют с другими общественными организациями: проводят курсы финансовой грамотности для пенсионеров, обучают их работе с мобильными банками, шефствуют над приютом для животных», - сказал Ефимов.

Он добавил, что пандемия нарушила планы, максимальное количество мероприятий перешло в онлайн, но сейчас парламентарии рвутся в бой и уже начали подготовку к одному из центральных мероприятий – фестивалю «Юность 21 века», который намечен на осень.

Ефимов пригласил ребят на экскурсию в Мособлдуму, как только будут сняты все ограничения, передал слова приветствия от коллег-депутатов Мособлдумы, лидеров Движения общественной поддержки «Балашиха - стремительно растущий город» Игоря Брынцалова и Вячеслава Фомичева и пожелал ребятам проведения фестиваля ученического самоуправления «Молодежь XXI века».

Попов добавил, что совет депутатов Балашихи поддерживает программу Молодежного парламента. Выборы в молодежный парламент школ Балашихи проходят ежегодно. Каждая школа городского округа может делегировать двух своих учеников. Членство в парламенте возможно до достижения 18 лет или до окончания школы.