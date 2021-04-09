РИАМО - 9 апр. Отделение связи «Почты России» в поселке Усово-Тупик в Одинцовском городском округе открылось после ремонта, дизайн помещения полностью соответствует единому корпоративному стилю компании, сообщает пресс-служба «Почты России».

Компания отремонтировала офис согласно совместной программе с правительством Московской области. Это первое из отделений, находящихся в собственности «Почты России», где сегодня приняли посетителей после модернизации.

Единственное отделение поселка Усово-Тупик закрылось на ремонт в январе этого года. За счет собственных средств «Почты России» был отреставрирован фасад, кровля, входная группа, заменены окна и инженерные системы. Изменилось отделение и внутри: были отремонтированы стены, полы и потолок.

Почтовый офис укомплектован удобной мебелью для посетителей, а для сотрудников оборудованы комфортные рабочие места. Оплату услуг и покупку товаров можно будет проводить с помощью pos-терминалов для банковских карт.

«Это первое отделение, которое начало принимать посетителей после реновации в этом году. Отделение само по себе небольшое, сельское. Но его открытия очень ждали местные жители – а это почти 3 тыс. человек. Ведь здесь, на почте, они не только получают или отправляют письма и посылки, но и могут оплатить все коммунальные счета, штрафы, налоги, купить страховку, воспользоваться банковскими услугами. Мы понимаем, как важен этот почтовый офис для жителей», – сказал начальник Одинцовского почтамта Сергей Кошкин.

До конца лета в Одинцове отремонтируют еще 11 отделений связи. Три помещения находятся в муниципальной собственности, еще 8 – в собственности «Почты России».

Все работы в подмосковных отделениях проводятся согласно графику, в некоторых муниципалитетах почтовые офисы будут обновлены раньше установленного срока. Всего «Почта России» отремонтирует порядка 150 отделений, находящихся в собственности компании.