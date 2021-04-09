РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 апр. В городском округе Мытищи более 100 пар получили выплаты к юбилею совместной жизни, сообщается в Instagram-аккаунте окружного управления социальной защиты населения.

​«С начала года 115 пар, проживающих в городском округе Мытищи, получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – сказала начальник управления Ирина Скворцова.

Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тыс. рублей, 55 лет – 6 тыс. рублей, 60 лет – 7 тыс. рублей, 65 лет – 8 тыс. рублей, 70 лет и более – 9 тыс. рублей.

«Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области, на день юбилея. Выплата носит заявительный характер. Подать заявление можно в МФЦ», - добавила Скворцова.