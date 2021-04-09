РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 апр. В городском округе Мытищи с жителями обсудили планы по борьбе с борщевиком в текущем году, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

Снег еще до конца не сошел, а подготовка к борьбе с вредоносным борщевиком Сосновского идет полным ходом.

Так в контрольном управлении состоялось совещание с участием активных граждан. В ходе встречи обсуждались результаты работ в 2020 году, планы проведения работ на муниципальных участках и привлечение к борьбе с ядовитым растением собственников земельных участков, сроки проведения обработок в текущем году и многое другое.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сок данного растения опасен для здоровья человека, так как при попадании на кожу и слизистую он вызывает химические ожоги.