РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В подмосковном Подольске объединили два детских сада №52 «Калинка» и №60 «Журавушка», в котором ушла заведующая Галина Нерюева, реорганизованное учреждение возглавила Любовь Драницына, сообщила «РИАМО в Подольске» Драницына.

На городском оперативном совещании, состоявшемся в администрации муниципалитета 7 апреля, глава Подольска Николай Пестов вручил муниципальную награду за многолетний и добросовестный труд заведующей детским садом №60 «Журавушка» Галине Нерюевой и сообщил об ее уходе. Она является педагогом с более чем 45-летним стажем, 27 из них возглавляла одно из лучших в округе дошкольных образовательных учреждений.

Реорганизованное учреждение возглавила Любовь Драницына, ее стаж работы составляет 41 год, из них педагогический — 19 лет. Награждена благодарностью главы Подольска, почетной грамотой министерства образования Московской области, грамотой комитета по образованию, почетной грамотой Московской областной думы.