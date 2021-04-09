РИАМО - 9 апр. Активность крупных предприятий в сдаче донорской крови в период пандемии не сократилась, работники сдали около 700 л крови в прошлом году, заявила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

В 2019 году Дни донора провели 18 организаций. Всего состоялось 46 донорских акций. Свыше 1,5 тыс. работников сдали более 700 л крови.

«Несмотря на пандемию, в 2020 году 15 предприятий откликнулись. Было проведено 33 донорских акций, около 1,5 тыс. человек сдали около 700 л крови», - сказала Аппалуп в ходе заседания Общественного совета при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с комиссией по науке и образованию, промышленности, развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской области.

Она отметила, что донорские акции проводят в основном предприятия реального сектора экономики. В период пандемии ведомство было вынуждено обратится за помощью к силовикам.

В Подмосковье ежегодно сдают более 27 т донорской крови, при этом важную роль играют проводимые на предприятиях Дни доноров.

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