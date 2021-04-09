РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. Новый детский сад № 58 «Мозаика», который открылся на улице Реутовской, 13 в подмосковной Балашихе, принял первых воспитанников, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Сад большой и современный, рассчитан на 350 мест. В саду функционирует 14 групп, есть музыкальный и физкультурный залы, просторные групповые, оборудованные игровые площадки. Тут все условия для комфортного пребывания детей», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что для жителей это стало большим событием. Инфраструктура городского округа быстро развивается, и в густонаселенных и новых микрорайонах зачастую для родителей дошкольников становится проблемой устроить ребенка в детский сад в шаговой доступности от дома.

По ее словам, для решения этого вопроса как в Балашихе, так и по всему Подмосковью, не только открываются новые сады, но и запускаются мини-сады – новый формат дошкольных учреждений. Они позволят решить проблему с нехваткой мест в садах, создавая альтернативные места.

«Первые такие сады как раз открылись в Балашихе. Мы получаем от родителей много положительных отзывов. Проект реально работает, и это замечают сами жители. Всего в этом году мы планируем открыть 27 мини-садов. Они комфортные и располагают всем необходимым», – подчеркнула Каклюгина.

Мама одного из воспитанников нового детского сада Ольга Следова отметила что, открытия учреждения они ждали с нетерпением.

«У нас новый микрорайон. Мы новоселы, живем в соседнем доме. Большая удача, что ребенок будет в таком красивом и современном саду находиться, и возить его никуда не надо. Очень довольна», – поделилась впечатлениями Следова.