РИАМО - 9 апр. В Подмосковье ежегодно сдают более 27 т донорской крови, при этом важную роль играют проводимые на предприятиях Дни доноров, сообщила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

«Московская областная станция переливания крови ежегодно заготавливает более 27 т донорской крови и обеспечивает более 100 государственных учреждений», – сказала Аппалуп в ходе заседания Общественного совета при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с комиссией по науке и образованию, промышленности, развитию наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской области.

Она отметила, что ежегодно более 50 тыс. пациентов нуждаются в переливании крови.

«Дальше понадобится еще больше донорской крови и кадров», – заключила Аппалуп.

По ее словам, важную роль играют проводимые на предприятиях Дни доноров. Несмотря на то, что работодателям приходится давать донорам отгул, они видят серьезные плюсы этих акций. В частности, День донора помогает сплачивать коллектив.