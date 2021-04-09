РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 апр. В городском округе Мытищи с 20 по 27 мая будет организован пункт приема батареек в ТЦ «Перловский», сообщила экоактивист и член Общественной палаты горокруга Татьяна Филина.

Общественная палата муниципалитета, перерабатывающий завод «Мегаполис Ресурс» и компания Duracell организуют в городе крупнейший пункт приема батареек и аккумуляторов.

«Я работала над этим проектом последние месяцы. Оказалось, что не так то просто привлечь внимание к такому значимому мероприятию для экологии. Здесь нет мгновенных результатов, а вред становится заметен лишь с годами. И потому за многими дверями, где ожидала получить поддержку, я встречала безразличие. Но я не сдавалась, искала другие ходы и не опустила руки. И вот он результат. Это вдохновляет на дальнейшую работу», - написала Филина в своем Instagram-аккаунте.

Пункт приема будет располагаться в торговом центре «Перловский» по адресу: улица Селезнева, 33. Батарейки сможет принести любой желающий в любом объеме.

«Мы уверенно движемся дальше. Каждый новый контейнер, каждый новый единомышленник показывают мне, что я стараюсь не зря. И теперь в городе будет организован самый большой пункт сбора батареек, финансирование которого взяли на себя «Мегаполис Ресурс» и Duracell. Я смогу показать вам новые поражающие объемы отходов, помогу увидеть масштаб проблемы», - отметила Филина.