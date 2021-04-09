Как бесплатно парковаться и ходить в музей по «Тройке» в Москве

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о.)Бронницы (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о.)Домодедово (г.о.)Дмитровский городской округДубна (г.о.)Долгопрудный (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Коломна (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Котельники (г.о.)Кашира (г.о.)Красногорск (г.о.)

Л

Лобня (г.о.)Ленинский городской округЛюберцы (г.о.)Лотошино (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)

М

Можайский городской округМытищи (г.о.)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)Пущино (г.о.)Пушкинский городской округПротвино (г.о.)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о.)Серпухов (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серебряные Пруды (г.о.)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шаховская (г.о.)Шатура (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электросталь (г.о.)Электрогорск (г.о.)
+˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как бесплатно парковаться и ходить в музей по «Тройке» в Москве
Шпаргалки

Как бесплатно парковаться и ходить в музей по «Тройке» в Москве

Как использовать карту «Тройка» для бесплатной парковки и похода в музей со скидкой, читайте в инструкции РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Бесплатная парковка по «Тройке»

© РИАМО,   Александр Манзюк

Бесплатно парковаться по карте «Тройка» можно на всех перехватывающих парковках Москвы, расположенных около станций метро, МЦК и МЦД, при условии, что водитель в этот день совершает не менее двух поездок на этих видах общественного транспорта (например, доезжает до работы и возвращается обратно). При этом поездки должны быть оплачены «Тройкой».  

Период бесплатной парковки – с 05:30 до 02:00.

Алгоритмы действий для бесплатной парковки по «Тройке» различаются в зависимости от типа парковочного билета, который выдается – бумажный или пластиковый.

На парковке с бумажными билетами:

- при въезде на парковку возьмите парковочный билет на стойке и припаркуйте автомобиль;

Читайте также:
Календарь бесплатной парковки в Москве на 2021 год

- совершите не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, первая посадка должна быть на ближайшей к парковке станции;

- по возвращении вставьте или приложите парковочный билет к терминалу оплаты на парковке, а затем приложите к терминалу «Тройку», чтобы подтвердить льготную (бесплатную) парковку;

- заберите парковочный билет и на выезде с парковки вставьте или приложите его на стойке выезда.

На парковке с пластиковыми билетами:

- при въезде на парковку взять парковочный билет и припарковаться;

- совершите не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, причем первая посадка должна быть на ближайшей к парковке станции;

- при входе в метро или МЦК на желтом терминале нажмите кнопку «Право на оплату парковки» и приложите к желтому кругу выданный парковочный билет;

- затем приложите к желтому кругу карту «Тройка» (после появления соответствующей надписи на экране терминала);

- после обработки данных на дисплее появится надпись, подтверждающая бесплатную парковку – теперь снова приложите парковочный билет к желтому кругу на терминале;

- ждите положительный либо отрицательный результат.

Список новых мест платных парковок в Москве>>

2

Упрощенная схема парковки по «Тройке»

© РИАМО,   Николай Корешков

По информации Дептранса Москвы, на 11 городских парковках можно бесплатно припарковаться по «Тройке» без использования парковочного билета. Это возможно на 8 перехватывающих парковках и трех парковках с почасовой оплатой.

Эти парковки расположены по следующим адресам:

- Триумфальная площадь, д.1;

- ул. Поликарпова, 23Б, к. 1

- Славянская площадь;

- у станции МЦД-1 «Дегунино»;

- у станции метро «Котельники» (участок 3);

- у станции метро «Рассказовка» (участок 2);

Читайте также:
Новые платные парковочные места появились в Москве

- у станции метро «Озерная»;

- у станции МЦД-2 «Перерва»;

- у станции МЦД-1 «Лианозово» (участки 1 и 2);

- у станции метро «Новопеределкино».

Всего в столице организовано более перехватывающих 60 парковок, которыми могут бесплатно пользоваться владельцы карт «Тройка». Перехватывающие площадки находятся вблизи самых востребованных станций метро, МЦК и МЦД в разных округах:

СВАО («Бабушкинская», «Медведково», «Бибирево», «Тимирязевская», «Лианозово»);

ЮЗАО («Теплый Стан», «Бульвар Дмитрия Донского», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Ясенево»);

ВАО («Измайловская», «Выхино», «Новокосино», «Соколиная Гора», «Измайлово»);

Читайте также:
«Экологическая революция»: как Москва решает автомобильный вопрос

САО («Тимирязевская», «Беговая», «Дегунино»);

ЮАО («Аннино», «Красногвардейская», «Зябликово», «Шипиловская», «Домодедовская», «Царицыно», «Пражская»);

СЗАО («Волоколамская», «Планерная», «Пятницкое шоссе»);

ЗАО («Славянский бульвар», «Озерная», «Новопеределкино», «Говорово»);

ЮВАО («Братиславская», «Котельники», «Перерва»);

ТиНАО («Филатов Луг», «Прокшино», «Коммунарка», «Рассказовка»);

ЗелАО («Крюково»).

Въезд на перехватывающие парковки запрещен автомобилям с прицепом и грузовикам, машинам в аварийном состоянии или на буксире. Также воспользоваться перехватывающей парковкой не смогут владельцы автомобилей, габариты которых превышают 3 метра по ширине и 2,1 метра по высоте.

Платные парковки в Москве: как «суперконфликт» сделал жизнь в столице комфортнее>>

3

Как оплатить билет в музей по «Тройке»

© flickr.com,Andrey

Вход в популярные музеи, на выставки, в досуговые и развлекательные заведения Москвы, парки, Московский зоопарк теперь можно оплачивать «Тройкой», чтобы не тратить время в очереди в кассу.

Полный список культурных и развлекательных городских сервисов, которые поддерживает «Тройка», можно посмотреть на сайте Московского метрополитена.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо приложить «Тройку» к считывающему устройству, расположенному на турникете у входа или у кассы. Средства, равные стоимости входного билета (стандартного или со скидкой), автоматически будут списаны с билета «Кошелек».

Заранее уточните стоимость билета и убедитесь, что на карте есть необходимая сумма, а при необходимости пополните баланс «Тройки».

Учтите, что в некоторых местах, например, в Третьяковской галерее или «Лунариуме», оплатить транспортной картой можно только один входной билет. Поэтому, если вы собираетесь культурно провести время компанией, позаботьтесь о том, чтобы «Тройка» была у каждого.

Бесплатные музеи для школьников и студентов Москвы: как получить билет>>

4

Скидки в музеях и парках по «Тройке»

© РИАМО,   Николай Корешков

У владельцев транспортной карты «Тройка» также есть возможность воспользоваться услугами городских учреждений культуры – музеев и парков – со скидкой.

Так, отправляясь в парк «Зарядье», а также на объекты и мероприятия Медиацентра, Заповедного посольства и Подземного музея парка, при оплате входа «Тройкой» вы получаете скидку 5%.

В «Экспериментариуме», интерактивном музее «Живые системы», а также на пешеходном спектакле Remote Moscow транспортная карта дает скидку 10%.

Кроме того, пользователи «Тройки» могут оплатить 12 популярных программ развлекательного центра «Станция Марс», в том числе интерактивные квесты, со скидкой 50%.

Материал подготовлен на основе информации с сайта «Московский паркинг», телеграм-канала департамента транспорта Москвы, открытых источников в сети Интернет.

Выходные 9–11 апреля в Москве: «Космический диктант» на ВДНХ и «Мортал Комбат» в кино>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ПарковкиМузеиСкидкиКарта «Тройка»Москва
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё