Как бесплатно парковаться и ходить в музей по «Тройке» в Москве

Бесплатная парковка по «Тройке»
Бесплатно парковаться по карте «Тройка» можно на всех перехватывающих парковках Москвы, расположенных около станций метро, МЦК и МЦД, при условии, что водитель в этот день совершает не менее двух поездок на этих видах общественного транспорта (например, доезжает до работы и возвращается обратно). При этом поездки должны быть оплачены «Тройкой».
Период бесплатной парковки – с 05:30 до 02:00.
Алгоритмы действий для бесплатной парковки по «Тройке» различаются в зависимости от типа парковочного билета, который выдается – бумажный или пластиковый.
На парковке с бумажными билетами:
- при въезде на парковку возьмите парковочный билет на стойке и припаркуйте автомобиль;
- совершите не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, первая посадка должна быть на ближайшей к парковке станции;
- по возвращении вставьте или приложите парковочный билет к терминалу оплаты на парковке, а затем приложите к терминалу «Тройку», чтобы подтвердить льготную (бесплатную) парковку;
- заберите парковочный билет и на выезде с парковки вставьте или приложите его на стойке выезда.
На парковке с пластиковыми билетами:
- при въезде на парковку взять парковочный билет и припарковаться;
- совершите не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, причем первая посадка должна быть на ближайшей к парковке станции;
- при входе в метро или МЦК на желтом терминале нажмите кнопку «Право на оплату парковки» и приложите к желтому кругу выданный парковочный билет;
- затем приложите к желтому кругу карту «Тройка» (после появления соответствующей надписи на экране терминала);
- после обработки данных на дисплее появится надпись, подтверждающая бесплатную парковку – теперь снова приложите парковочный билет к желтому кругу на терминале;
- ждите положительный либо отрицательный результат.
Упрощенная схема парковки по «Тройке»
По информации Дептранса Москвы, на 11 городских парковках можно бесплатно припарковаться по «Тройке» без использования парковочного билета. Это возможно на 8 перехватывающих парковках и трех парковках с почасовой оплатой.
Эти парковки расположены по следующим адресам:
- Триумфальная площадь, д.1;
- ул. Поликарпова, 23Б, к. 1
- Славянская площадь;
- у станции МЦД-1 «Дегунино»;
- у станции метро «Котельники» (участок 3);
- у станции метро «Рассказовка» (участок 2);
- у станции метро «Озерная»;
- у станции МЦД-2 «Перерва»;
- у станции МЦД-1 «Лианозово» (участки 1 и 2);
- у станции метро «Новопеределкино».
Всего в столице организовано более перехватывающих 60 парковок, которыми могут бесплатно пользоваться владельцы карт «Тройка». Перехватывающие площадки находятся вблизи самых востребованных станций метро, МЦК и МЦД в разных округах:
СВАО («Бабушкинская», «Медведково», «Бибирево», «Тимирязевская», «Лианозово»);
ЮЗАО («Теплый Стан», «Бульвар Дмитрия Донского», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Ясенево»);
ВАО («Измайловская», «Выхино», «Новокосино», «Соколиная Гора», «Измайлово»);
САО («Тимирязевская», «Беговая», «Дегунино»);
ЮАО («Аннино», «Красногвардейская», «Зябликово», «Шипиловская», «Домодедовская», «Царицыно», «Пражская»);
СЗАО («Волоколамская», «Планерная», «Пятницкое шоссе»);
ЗАО («Славянский бульвар», «Озерная», «Новопеределкино», «Говорово»);
ЮВАО («Братиславская», «Котельники», «Перерва»);
ТиНАО («Филатов Луг», «Прокшино», «Коммунарка», «Рассказовка»);
ЗелАО («Крюково»).
Въезд на перехватывающие парковки запрещен автомобилям с прицепом и грузовикам, машинам в аварийном состоянии или на буксире. Также воспользоваться перехватывающей парковкой не смогут владельцы автомобилей, габариты которых превышают 3 метра по ширине и 2,1 метра по высоте.
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Как оплатить билет в музей по «Тройке»
Вход в популярные музеи, на выставки, в досуговые и развлекательные заведения Москвы, парки, Московский зоопарк теперь можно оплачивать «Тройкой», чтобы не тратить время в очереди в кассу.
Полный список культурных и развлекательных городских сервисов, которые поддерживает «Тройка», можно посмотреть на сайте Московского метрополитена.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо приложить «Тройку» к считывающему устройству, расположенному на турникете у входа или у кассы. Средства, равные стоимости входного билета (стандартного или со скидкой), автоматически будут списаны с билета «Кошелек».
Заранее уточните стоимость билета и убедитесь, что на карте есть необходимая сумма, а при необходимости пополните баланс «Тройки».
Учтите, что в некоторых местах, например, в Третьяковской галерее или «Лунариуме», оплатить транспортной картой можно только один входной билет. Поэтому, если вы собираетесь культурно провести время компанией, позаботьтесь о том, чтобы «Тройка» была у каждого.
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Скидки в музеях и парках по «Тройке»
У владельцев транспортной карты «Тройка» также есть возможность воспользоваться услугами городских учреждений культуры – музеев и парков – со скидкой.
Так, отправляясь в парк «Зарядье», а также на объекты и мероприятия Медиацентра, Заповедного посольства и Подземного музея парка, при оплате входа «Тройкой» вы получаете скидку 5%.
В «Экспериментариуме», интерактивном музее «Живые системы», а также на пешеходном спектакле Remote Moscow транспортная карта дает скидку 10%.
Кроме того, пользователи «Тройки» могут оплатить 12 популярных программ развлекательного центра «Станция Марс», в том числе интерактивные квесты, со скидкой 50%.
Материал подготовлен на основе информации с сайта «Московский паркинг», телеграм-канала департамента транспорта Москвы, открытых источников в сети Интернет.
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