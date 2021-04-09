Как бесплатно парковаться и ходить в музей по «Тройке» в Москве

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Бесплатно парковаться по карте «Тройка» можно на всех перехватывающих парковках Москвы, расположенных около станций метро, МЦК и МЦД, при условии, что водитель в этот день совершает не менее двух поездок на этих видах общественного транспорта (например, доезжает до работы и возвращается обратно). При этом поездки должны быть оплачены «Тройкой».

Период бесплатной парковки – с 05:30 до 02:00.

Алгоритмы действий для бесплатной парковки по «Тройке» различаются в зависимости от типа парковочного билета, который выдается – бумажный или пластиковый.

На парковке с бумажными билетами:

- при въезде на парковку возьмите парковочный билет на стойке и припаркуйте автомобиль;

- совершите не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, первая посадка должна быть на ближайшей к парковке станции;

- по возвращении вставьте или приложите парковочный билет к терминалу оплаты на парковке, а затем приложите к терминалу «Тройку», чтобы подтвердить льготную (бесплатную) парковку;

- заберите парковочный билет и на выезде с парковки вставьте или приложите его на стойке выезда.

На парковке с пластиковыми билетами:

- при въезде на парковку взять парковочный билет и припарковаться;

- совершите не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД, причем первая посадка должна быть на ближайшей к парковке станции;

- при входе в метро или МЦК на желтом терминале нажмите кнопку «Право на оплату парковки» и приложите к желтому кругу выданный парковочный билет;

- затем приложите к желтому кругу карту «Тройка» (после появления соответствующей надписи на экране терминала);

- после обработки данных на дисплее появится надпись, подтверждающая бесплатную парковку – теперь снова приложите парковочный билет к желтому кругу на терминале;

- ждите положительный либо отрицательный результат.

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