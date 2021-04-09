РИАМО - 9 апр. Около станций Красный Балтиец и Гражданская МЦД-2 появятся два пешеходных перехода, они будут внеуличными и пройдут через ж/д пути в направлении Большого Коптевского проезда и улицы Черняховского, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Переходы появятся в рамках развития территорий. Проектом предусматривается создание комфортных подходов и подъездов к станциям МЦД-2. Также проведут реконструкцию существующей станции Красный Балтиец и перенесут станцию Гражданская.

«Перенос станции Гражданская необходим для большего охвата жилых районов, которые находились слишком далеко от станции. На станциях будут обустроены навесы по принципу «сухие ноги» от каждой станции до остановок общественного транспорта», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Она добавила, что, помимо этого, имеющуюся станцию Дмитровская МЦД-2 планируют перенести поближе к станции МЦД-1 Дмитровская. Так, пересадка на метро станет возможной без необходимости выходить на улицу.

Кроме того, для комфортного подвоза пассажиров к станциям было предусмотрено создание новых маршрутов общественного транспорта и обустройство 15 остановок вдоль 2-го Амбулаторного проезда, 1-й улицы 8-го Марта, улицы 8-го Марта, Чуксина тупика, улицы Добролюбова.

На текущий момент участок Складочной улицы не имеет безопасной пешеходной дороги и освещения. После того, как реконструкция пройдет, участок улицы станет пешеходным с размещением навигации и зон для отдыха. Таким образом, безопасность москвичей повысится.

Для жителей, которые отдают предпочтение активному образу жизни, организуют велодорожки. Они пройдут вдоль улицы Космонавта Волкова, 3-го Балтийского переулка, Часовой улицы, Чуксина тупика, проезда Соломенной Сторожки, 1-й улицы 8-го Марта, Тимирязевской улицы, Башиловской улицы, Складочной улицы. Велопарковки планируется организовать около выходов МЦД.

На улицах будет создана городская навигация, которая отличается своим удобством и современностью. Здесь же планируют установить дорожные знаки. Инженерная инфраструктура будет реконструирована.