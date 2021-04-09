РИАМО - 9 апр. Около станций Красный Балтиец и Гражданская МЦД-2 появятся два пешеходных перехода, они будут внеуличными и пройдут через ж/д пути в направлении Большого Коптевского проезда и улицы Черняховского, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Переходы появятся в рамках развития территорий. Проектом предусматривается создание комфортных подходов и подъездов к станциям МЦД-2. Также проведут реконструкцию существующей станции Красный Балтиец и перенесут станцию Гражданская.
Она добавила, что, помимо этого, имеющуюся станцию Дмитровская МЦД-2 планируют перенести поближе к станции МЦД-1 Дмитровская. Так, пересадка на метро станет возможной без необходимости выходить на улицу.
Кроме того, для комфортного подвоза пассажиров к станциям было предусмотрено создание новых маршрутов общественного транспорта и обустройство 15 остановок вдоль 2-го Амбулаторного проезда, 1-й улицы 8-го Марта, улицы 8-го Марта, Чуксина тупика, улицы Добролюбова.
На текущий момент участок Складочной улицы не имеет безопасной пешеходной дороги и освещения. После того, как реконструкция пройдет, участок улицы станет пешеходным с размещением навигации и зон для отдыха. Таким образом, безопасность москвичей повысится.
Для жителей, которые отдают предпочтение активному образу жизни, организуют велодорожки. Они пройдут вдоль улицы Космонавта Волкова, 3-го Балтийского переулка, Часовой улицы, Чуксина тупика, проезда Соломенной Сторожки, 1-й улицы 8-го Марта, Тимирязевской улицы, Башиловской улицы, Складочной улицы. Велопарковки планируется организовать около выходов МЦД.
На улицах будет создана городская навигация, которая отличается своим удобством и современностью. Здесь же планируют установить дорожные знаки. Инженерная инфраструктура будет реконструирована.
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