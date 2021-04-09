РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. В подмосковной Балашихе пропала 42-летняя Людмила Солдатова (Михайлова), ее разыскивают с 27 марта, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала 42-летняя Людмила Анатольевна Солдатова (Михайлова), городской округ Балашиха, Московская область. 27 марта 2021 года ушла из дома и не вернулась», – отмечается в сообщении.

Рост женщины 172 сантиметра, она худощавого телосложения, волосы темно-каштанового цвета, глаза синие. Она была одета в салатовую куртку, брюки, черные сапоги, черный берет. С собой была черная сумка через плечо.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.