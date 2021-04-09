РИАМО - 9 апр. В столице от коронавирусной инфекции за сутки вылечилось еще 1989 человек, с начала пандемии инфекцию победили 957 137 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в столице выявили 2421 случай заражения Covid-19. За этот же промежуток времени в городе госпитализирован 1001 человек. Кроме того, спасти не удалось 57 пациентов с пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 в Москве выявили 1 044 220 случаев заражения коронавирусом.

В столице ведется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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