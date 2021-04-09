РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. В Балашихе врачу анестезиологу-реаниматологу Московского областного перинатального центра в Балашихе Екатерине Козловой выдали свидетельство на получение социальной ипотеки, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева и продолжится до 2027 года. Самая многочисленная категория участников подпрограммы – врачи.

«Врач анестезиолог-реаниматолог Московского областного перинатального центра Екатерина Козлова получила свидетельство на соципотеку. Она работает в учреждении в Балашихе более шести лет», - говорится в сообщении.

Врач давно стремилась трудиться именно в этом центре, ради этого оставила должность заведующей отделением реанимации в маленьком роддоме в Клину. По словам Козловой, именно в перинатальном центре в Балашихе есть много возможностей: коллеги делятся опытом, возможно обучение.

Сейчас в ее планах продолжить обучение электроэнцефалографии и эхокардиографии – движет желание совершенствоваться.

При покупке жилья социальная ипотека позволяет ее получателю не вносить первоначальный взнос. За него это делает Московская область, из бюджета которой на данный платеж выделяется 50% от стоимости жилья. Далее в течение 10 лет правительство ежемесячными платежами погашает сумму основного долга, а получатель соципотеки платит только проценты по кредиту.

Также на жилищную субсидию могут рассчитывать учителя, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры. Адресная поддержка им оказывается при заключении трудового договора с подмосковными организациями на десять лет.