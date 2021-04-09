РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 апр. В музее-усадьбе «Остафьево» открылась выставка «Образы России», на ней представлены в том числе работы академика, народного художника России Станислава Никиреева из Подольска, сообщили в пресс-службе учреждения.

Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО при поддержке Минкультуры РФ в музее-усадьбе «Остафьево» 8 апреля открыл выставку «Образы России». Экспозиция, состоящая из собрания РОСИЗО, построена на чередовании графических работ, керамики и живописи, среди которых работы таких мэтров, как Май Митурич-Хлебников, Георгий Нисский, Никиреев, Николай Воронков.

Всего на выставке представлен 71 экспонат, из них пять офортов Никиреева с различными пейзажами и видами. В эскпликации к выставке использовали в качестве эпиграфа строки из «Евгения Онегина» Пушкина:

«Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года;

Синея блещут небеса.

Еще прозрачные леса...».

В Подольске на Почтовой улице на доме №25 установлена мемориальная доска Никирееву. Автор проекта – подольчанин, архитектор, профессор МАРХИ Леонид Зорин. Произведения Никереева находятся в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, Государственном русском музее, Библиотеке Конгресса США, Музее русской графики (Берлин) и многих других. Умер и похоронен в 2007 году в Подольске, где жил и творил последние годы.

Керамика, представленная на выставке, очень интересна современным подходом авторов работ к созданию формы и росписи произведений. Художники отказываются от следования традиционным приемам народных промыслов.

Идея выставки заключается в цикличности смены времен года, именно поэтому выставочное пространство разделено на четыре зоны, соответствующие весне, лету, осени, зиме. Место проведения: Москва, поселение Рязановское, село Остафьево. Выставка продлится до 6 июня, до Дня Пушкина.