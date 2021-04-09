РИАМО - 9 апр. За последние сутки в столице выявили еще 2421 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперштаб.

За все время пандемии в столице выявили 1 044 220 случаев заражения коронавирусом.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививку от инфекции можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах.

За последние сутки в России выявлено 9 150 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 623 984 случая заражения, вылечились - 4 248 700 человек, не удалось спасти 102 247 Covid-пациентов.

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