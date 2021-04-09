РИАМО - 9 апр. С 12 апреля сделать прививку от коронавируса можно будет во всех шести флагманских центрах «Мои документы» столицы, это позволит еще большему числу москвичей привиться от инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С середины января выездная бригада вакцинации от Covid-19 работает в одном флагманском центре, который расположен в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити».

«Возобновит свою работу прививочная бригада во флагмане ЮАО в торговом центре Columbus. Принимать горожан начнут во флагманах ЮЗАО, ЮВАО, САО и ВАО в торговых центрах «Спектр», «Город», «Метрополис» и «Щелковский», - сказала Ракова.

В центрах выездные бригады будут работать на постоянное основе. Прививки делают врачи городских поликлиник. Все пациенты проходят предварительный осмотр терапевтом, также самочувствие людей контролируют в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Весь процесс занимает около 40 минут.

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