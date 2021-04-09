РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. Органы опеки устроили 35 детей-сирот из Балашихи в приемные семьи с начала текущего года, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье проживает более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них свыше 15,4 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, свыше 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.

С начала 2021 года новые семьи обрели 35 балашихинских детей-сирот. Для будущих приемных родителей проводят консультации специалистов, оказывают необходимую помощь.

В Подмосковье они могут обратиться по любому вопросу к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей. Эти услуги оказывают абсолютно бесплатно.