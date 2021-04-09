РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 апр. В городском округе Мытищи отмечена слабая динамика со стороны регионального оператора по работе с должниками, эту ситуацию призвали исправить, сообщается на сайте администрации горокруга.

На заседании был заслушан доклад регионального оператора об итогах проделанной работы. Обсудили тему организации и вывоза твердых коммунальных отходов от индивидуальных жилых строений. Также рассмотрели тему осуществления взаиморасчетов между подрядными организациями и региональным оператором за вывоз мусора.

На совещании отметили что, продолжаются мероприятия по погашению дебиторской задолженности. Отмечена слабая динамика со стороны регионального оператора по работе в части взыскания данной задолженности. Есть управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, которые продолжают длительное время не платить, накапливать долги.

Представители муниципалитета призвали регионального оператора в очередной раз проявлять активность и работать с должниками.