РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 апр. В подмосковной Балашихе пропала 55-летняя Наталья Крутова (Чиркова), ее разыскивают с 3 апреля, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала 55-летняя Наталья Григорьевна Крутова (Чиркова), городской округ Балашиха, Московская область. С 3 апреля 2021 года ее местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост женщины 165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы красно-рыжего цвета, крашеные, глаза карие. Предположительно на ней были черные сапоги, черная меховая шапка с помпоном.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.